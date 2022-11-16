В Чувашии обсудят цифровые решения для путешественников

На сегодняшний день есть множество инструментов для привлечения в регион новых туристов. Однако какой из них более действенный? Этот вопрос станет ключевым в заключительной сессии первого форума «Чувашия Туристическая», которая состоится 1 декабря этого года накануне итогового пленарного заседания. Организатор площадки — Минцифры республики.

Чуть ранее Глава региона Олег Николаев отметил, что данный форум пройдет в формате стратегических сессий. Его задача — погрузиться в туристический потенциал Чувашии, как по территориальному, так и отраслевому принципу.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина подчеркнула, что сегодня для увеличения потока туристов в регион важно быть не только живописным краем с богатой культурой и традициями, также важно идти в ногу с цифровыми решениями. Кристина Майнина выразила уверенность, что вместе с участниками стратегической сессии «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона» форума удастся выработать новые механизмы для привлечения туристов в республику.

Сообщается, что первоочередным шагом в развитии туризма в регионе должна стать аналитика данных, которая упростит систему управления отраслью и послужит аргументом для развития новых видов туристских услуг. Успешными практиками в этом вопросе поделятся представители Сбербанка: исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Константин Кучин, руководитель направления «СберАналитика» Максим Чачин и руководитель проектов направления 2GIS Тимур Гостяев.

Кроме того, в ходе сессии будет затронута тема развития региональных туристических порталов и различных сервисов для туристов. Своим опытом слушателям расскажут министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев, директор Регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области» Елена Мартынова и руководитель направления GR.АО «Русатом инфраструктурные решения» Сергей Кучин.

Также в ходе встречи обсудят программы лояльности для туристов. О том, какая бонусная система уже подтвердила свою эффективность и что служит стимулом для туристов при выборе региона для поездки, расскажет представитель АО «Национальная система платежных карт».

Как стало известно, к участию в работе сессий и в пленарном заседании помимо руководителей профильных органов исполнительной власти Чувашии и региональных экспертов приглашены депутат Госдумы РФ Алла Салаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, член экспертного совета комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Ольга Санаева, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы» Мария Киселева и представители федеральных и региональных туроператоров Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Ульяновской Нижегородской, Кировской областей. Форум «Чувашия Туристическая» продлится с 25 ноября до 2 декабря 2022 года.