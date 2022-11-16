В Тульской области семьям военнослужащих начали выдавать социальную карту «Zабота»

В тульских МФЦ семьям военнослужащих начали выдавать социальную карту «Zабота». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области родственникам мобилизованных начали выдавать социальную карту «Zабота». Региональный проект был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина специально для поддержки участвующих в СВО военнослужащих и членов их семей. На сегодняшний день жители области подали уже 2811 заявлений на получение карты, в МФЦ готовы к выдаче около тысячи карт.

По карте «Zабота» можно получать скидки на различные товары и услуги. К акции уже присоединились 711 партнеров из всех районов Тульской области. В списке участников - 234 магазина непродовольственных товаров, 118 продовольственных магазинов и супермаркетов, 90 предприятий бытовых услуг, 131 организация, работающая в сфере здоровья и красоты (аптеки, салоны красоты и другие). Скидки по карте составляют от 3% до 25%. Число участников акции в дальнейшем будет расширяться. Владельцы карт также смогут бесплатно посещать государственные спортивные учреждения.

«Это большое подспорье для членов семей военнослужащих, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Хочу ещё раз поблагодарить наших партнёров, которые присоединились к проекту. Важно, что предприниматели понимают свою ответственность и проявляют неравнодушие. Тем самым они вносят серьёзный вклад в общее дело, поддерживают семьи наших бойцов».

Чтобы получить карту «Zабота», родственникам мобилизованных необходимо подать заявление на портале «Госуслуги71» или в МФЦ Тульской области. Для семей бойцов в регионе действуют и другие меры поддержки. По поручению губернатора Алексея Дюмина для родственников участников СВО ввели большой пакет социальных льгот. Кроме единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, которую получают все отправляющиеся в зону боевых действий туляки, семьям бойцов также перечисляют по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такую единовременную выплату получают все дети военнослужащих в возрасте до 18 лет, а также студенты-очники не старше 23 лет.

Кроме того, семьям мобилизованных предоставляется право на льготный проездной билет в общественном транспорте, компенсация взносов на капитальный ремонт (из бюджета возмещают 50% затрат) и, при необходимости, субсидия на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей. Детей военнослужащих в приоритетном порядке оформляют в детские сады. При этом родители полностью освобождаются от платы за посещение детсада. Кроме того, дети участников СВО могут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.