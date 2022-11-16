Госдума приняла законопроект о запрете на получение водительских прав после штрафа за пьяное вождение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

16 ноября депутаты Государственной думы РФ на заседании в первом чтении приняли законопроект, который временно запрещает сдавать экзамен на получение водительских прав после полученного ранее штрафа за вождение в пьяном виде.

Документ предполагает необходимость дополнить ст. 26 закона о безопасности дорожного движения пунктом 6. В нем говорится, что для людей, которые не имеют водительских прав и получили административное наказание за вождение в пьяном виде, будет установлен временный запрет на допуск к экзамену на получение прав. Он будет действовать только на время административного наказания.

Ранее сообщалось, что Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который предусматривает запрет на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде.

До этого сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде.