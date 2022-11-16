Германия предложила Польше помочь с патрулированием воздушного пространства силами бундесвера

Бундесвер намерен отправить истребители Eurofighter ВВС Германии Фото: REUTERS

ФРГ выразила готовность помочь Польше с патрулированием ее воздушного пространства в связи с инцидентом на границе с Украиной. Для этого бундесвер намерен отправить истребители Eurofighter ВВС Германии. С таким заявление выступил на брифинге представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс.

"Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает", - сказал он. По словам Тильса, самолеты могут вылететь для патрулирования с баз в Германии. "Мы уже находимся с польской стороной в контакте, министр обороны ФРГ сегодня обсудит предложение с польским коллегой", - сказал представитель ведомства.

Тильс не уточнил, сколько самолетов готов выделить бундесвер в помощь Польше.

Во время экстренного заседания Совета НАТО по инциденту с падением ракет в Польше генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзные силы готовы поставить в Польшу дополнительные системы ПВО, которые рассчитаны и на сухопутное размещение и на морское.

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