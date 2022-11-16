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НовостиВ мире16 ноября 2022 14:11

Германия предложила Польше помочь с патрулированием воздушного пространства силами бундесвера

Бундесвер намерен отправить истребители Eurofighter ВВС Германии для патрулирования польского воздушного пространства
Владимир РОМАНЕНКО
Бундесвер намерен отправить истребители Eurofighter ВВС Германии

Бундесвер намерен отправить истребители Eurofighter ВВС Германии

Фото: REUTERS

ФРГ выразила готовность помочь Польше с патрулированием ее воздушного пространства в связи с инцидентом на границе с Украиной. Для этого бундесвер намерен отправить истребители Eurofighter ВВС Германии. С таким заявление выступил на брифинге представитель Минобороны ФРГ Кристиан Тильс.

"Это может произойти уже с завтрашнего дня, если Польша этого пожелает", - сказал он. По словам Тильса, самолеты могут вылететь для патрулирования с баз в Германии. "Мы уже находимся с польской стороной в контакте, министр обороны ФРГ сегодня обсудит предложение с польским коллегой", - сказал представитель ведомства.

Тильс не уточнил, сколько самолетов готов выделить бундесвер в помощь Польше.

Во время экстренного заседания Совета НАТО по инциденту с падением ракет в Польше генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзные силы готовы поставить в Польшу дополнительные системы ПВО, которые рассчитаны и на сухопутное размещение и на морское.

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