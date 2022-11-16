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НовостиВ мире16 ноября 2022 14:15

США с союзниками помогут Польше прояснить инцидент с падением ракет

Шеф Пентагона Ллойд выступил с комментариями по факту взрыва в Польше
Сергей ГАПЧУК
США с союзниками помогут Польше прояснить инцидент с падением ракет

США с союзниками помогут Польше прояснить инцидент с падением ракет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США совместно с союзниками и партнерами будут дальше выяснять обстоятельства падения ракет в Польше, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на очередной встрече контактной группы по помощи Украине.

«Вчера мы увидели сообщения о взрыве в Польше. Мы продолжим работать совместно с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать больше информации по данному инциденту», - сообщил глава ведомства.

В своей речи Остин подчеркнул, данный инцидент актуализирует вопрос о том, чтобы страны Запада нарастили усилия для удовлетворения потребностей Украины в сфере противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали у населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной

В Минобороны России заявили, что российские средства поражения не наносили ударов по целям, расположенным вблизи украинско-польской границы.

Глава НАТО подчеркнул, что по предварительным данным в Польше упала ракета украинской ПВО и «вины Киева» в этом нет

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