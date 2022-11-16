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НовостиВ мире16 ноября 2022 14:37

Греция надеется на скорую деэскалацию после установления принадлежности ракет, упавших в Польше

Глава МИД Дендиас заявил, что, вероятно, ракеты запускала не Россия
Сергей ГАПЧУК
Глава МИД Дендиас заявил, что вероятно ракеты запускала не Россия

Глава МИД Дендиас заявил, что вероятно ракеты запускала не Россия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После встречи с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни глава МИД Греции выразил надежду, что отсутствие доказательств запуска Россией ракет, которые упали в Польше, приведет к более быстрой деэскалации.

«Похоже, что ракеты запускала не Россия, и это должно привести к более быстрой деэскалации», - заявил Никос Дендиас.

При этом греческий министр выразил «полную солидарность» с Польшей.

Как сообщал сайт KP.RU, после инцидента в Польше Минобороны России заявило, что российские средства поражения не наносили ударов по целям, расположенным вблизи украинско-польской границы.

Также президент Турции сообщил о непричастности России к инциденту с падением ракеты на территории Польши.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что согласно предварительным оценкам НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, но « вины Киева» в этом нет.

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