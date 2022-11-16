Греция надеется на скорую деэскалацию после установления принадлежности ракет, упавших в Польше

Глава МИД Дендиас заявил, что вероятно ракеты запускала не Россия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После встречи с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни глава МИД Греции выразил надежду, что отсутствие доказательств запуска Россией ракет, которые упали в Польше, приведет к более быстрой деэскалации.

«Похоже, что ракеты запускала не Россия, и это должно привести к более быстрой деэскалации», - заявил Никос Дендиас.

При этом греческий министр выразил «полную солидарность» с Польшей.

Как сообщал сайт KP.RU, после инцидента в Польше Минобороны России заявило, что российские средства поражения не наносили ударов по целям, расположенным вблизи украинско-польской границы.

Также президент Турции сообщил о непричастности России к инциденту с падением ракеты на территории Польши.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что согласно предварительным оценкам НАТО, в Польше упала ракета ПВО Украины, но « вины Киева» в этом нет.

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