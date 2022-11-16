Пограничники Белоруссии сбили нарушивший границу беспилотник с территории Украины Фото: REUTERS

Пограничники в Белоруссии сбили нелегально пересекший границу со стороны Украины беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. Устройство сбил пограничный наряд с помощью автомата Калашникова.

"Пинские пограничники в 100 м от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе", - завили в ведомстве.

По словам погранслужбы, квадрокоптер был оборудован видеокамерой с целью разведки и охранного и технического состава на границе республики.

Сегодня, 16 ноября 2022 года, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Сергей Теребов заявил, что со стороны Польши, Прибалтики и Украины нарастает "угроза интервенции". Он считает, что белорусская оппозиция, которая уехала из страны в 2020 году прорабатывает сценарий "силового изменения конституционного строя".

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