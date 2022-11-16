Кириенко вручил иностранным победителям конкурса "Лидеры России" паспорта РФ Фото: REUTERS

В Екатерининском зале Московского Кремля первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил в торжественной обстановке победителям трек конкурса "Лидеры России" паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

"Каждый делает свой выбор, где бы он ни находился, и я очень рад вручить сегодня по поручению президента паспорта граждан Российской Федерации людям, которые волею судьбы проживали не на территории РФ. Звание гражданина РФ - почетное и очень ответственное, будьте достойны этой высокой чести", - сказал Кириенко, вручая паспорта победителям трека.

Паспорта РФ получили 14 победителей из Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. Представители платформы "Россия - страна возможностей" также заявили, что к награде представлено еще восемь лауреатов трека, которые в недалеком будущем аналогичным образом получат паспорта России.

Трек "Международный" стартовал в 2021 году в рамках четвертого сезона конкурса "Лидеры России" по решению президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на иностранных граждан с более чем двухлетним опытом в управленческих сферах. Победители конкурса получают возможность стать гражданами РФ по упрощенной схеме. Принять участие может любой желающий не старше 55 лет.

Напомним, 13 ноября 2022 года, в Госдуму поступила поправка, в которой предлагается аннулировать приобретенное российское гражданство за распространение дискредитирующей информации о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.