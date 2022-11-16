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НовостиПолитика16 ноября 2022 15:16

Кириенко вручил иностранным победителям конкурса "Лидеры России" паспорта РФ

Первый замруководителя Администрации президента Кириенко вручил паспорта РФ 14 победителям конкурса из шести стран
Владимир РОМАНЕНКО
Кириенко вручил иностранным победителям конкурса "Лидеры России" паспорта РФ

Кириенко вручил иностранным победителям конкурса "Лидеры России" паспорта РФ

Фото: REUTERS

В Екатерининском зале Московского Кремля первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил в торжественной обстановке победителям трек конкурса "Лидеры России" паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

"Каждый делает свой выбор, где бы он ни находился, и я очень рад вручить сегодня по поручению президента паспорта граждан Российской Федерации людям, которые волею судьбы проживали не на территории РФ. Звание гражданина РФ - почетное и очень ответственное, будьте достойны этой высокой чести", - сказал Кириенко, вручая паспорта победителям трека.

Паспорта РФ получили 14 победителей из Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. Представители платформы "Россия - страна возможностей" также заявили, что к награде представлено еще восемь лауреатов трека, которые в недалеком будущем аналогичным образом получат паспорта России.

Трек "Международный" стартовал в 2021 году в рамках четвертого сезона конкурса "Лидеры России" по решению президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на иностранных граждан с более чем двухлетним опытом в управленческих сферах. Победители конкурса получают возможность стать гражданами РФ по упрощенной схеме. Принять участие может любой желающий не старше 55 лет.

Напомним, 13 ноября 2022 года, в Госдуму поступила поправка, в которой предлагается аннулировать приобретенное российское гражданство за распространение дискредитирующей информации о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.