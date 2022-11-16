В Болгарии заявили о дефиците дров

Парламент страны создал комиссию для решения вопроса нехватки дров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народное собрание Болгарии солидарно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них, об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Комиссию возглавит депутат от партии «Демократическая Болгария» Люблен Иванов. Возглавляемая им партия критиковала ситуацию, заявляя, что «Болгария и Румыния являются единственными странами ЕС, отапливающими дома этим архаическим способом».

По заявлению партии «Движение» в дефиците дров виновата «евроатлантическая толпа», вводящая санкции против России.

Как отмечается, министр сельского хозяйства Явор Гечев признал некоторые трудности, при этом заверил, что дров на зиму хватит. Кроме того, он указал, что на их цену влияет создание ажиотажа.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в ряде европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на дрова. Отмечалось, что бревна крали прямо с платформ грузовиков.