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НовостиПолитика16 ноября 2022 15:40

Си Цзиньпин осудил Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Все, что политики обсудили, просочилось в газеты
София ГОНЧАРОВА
Си Цзиньпин осудил Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Си Цзиньпин осудил Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита G20 (Большой двадцатки) обвинил политика в том, что их беседа "просочилась в СМИ".

Накануне лидеры двух стран провели короткую неофициальную встречу. Во время переговоров канадский представитель отметил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. Однако Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ.

В результате на следующий день Си Цзиньпин, вновь встретившись с Трюдо, лично раскритиковал его.

- Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор, - отметил председатель КНР. Он также указал на то, что переговоры должны быть искренними.

Напомним, на индонезийском острове Бали начался 18 саммит "Большой двадцатки" (G-20), который объединяет крупнейшие экономики планеты. Мероприятие проходит 15-16 ноября. Впрочем, многие говорят, что это мероприятие не столько объединяет, сколько вносит сумятицу на фоне попыток США и их союзников "раскрутить" антироссийские настроения.