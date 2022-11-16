Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновилась. Об этом сообщили РИА Новости.

"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", - заявил дипломат.

По его словам, в нефтепроводе "Дружба" пока что низкое давление, однако, специалисты работают над тем, чтобы вернуть объемы перегона к прежним нормам.

Информацию о восстановлении прокачки "черного золота" также подтвердил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. По его словам, поставки возобновились в 17:09 по Москве 16 ноября 2022 года.

Напомним, 15 ноября 2022 года, власти Украины приняли решение о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии по трубопроводу "Дружба". Причиной отключения насосов стало падение напряжения из-за перебоев с электричеством.