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НовостиВ мире16 ноября 2022 16:00

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщает, что давление в трубопроводе "Дружба" низкое в связи с чем ведутся технические работы
Владимир РОМАНЕНКО
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились

Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновилась. Об этом сообщили РИА Новости.

"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", - заявил дипломат.

По его словам, в нефтепроводе "Дружба" пока что низкое давление, однако, специалисты работают над тем, чтобы вернуть объемы перегона к прежним нормам.

Информацию о восстановлении прокачки "черного золота" также подтвердил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. По его словам, поставки возобновились в 17:09 по Москве 16 ноября 2022 года.

Напомним, 15 ноября 2022 года, власти Украины приняли решение о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии по трубопроводу "Дружба". Причиной отключения насосов стало падение напряжения из-за перебоев с электричеством.