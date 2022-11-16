Польский премьер Моравецкий заявил, что Польша готовилась к возможности падения ракеты на ее территорию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме заявил, что страна готовилась к возможности падения ракеты на ее территорию.

- Учитывая данную ситуацию ... не было ничего непредвиденного с нашей стороны. Мы были готовы к такому сценарию, - сказал он.

Премьер также рассказал, что несколько недель польская сторона проводил "детальный многочасовой анализ возможных сценариев".

- События, подобные тем, что произошли вчера, тоже обсуждались, анализировались много раз ранее, - сообщил министр. - Мы осознавали, что риск такого велик.

Накануне сообщалось, что в Польше упали две ракеты. В результате случившегося погибли два человека. Спустя сутки, 16 ноября, CNN сообщил, что украинские военные признали, что 15 ноября они задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше.

Также ранее в Минобороны РФ опровергли сообщения о падении "российских" ракет в Польше, в ведомстве назвали это провокацией. Там заверили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской госграницы российскими средствами поражения не наносилось.

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