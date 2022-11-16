В Чувашии создадут единый агро-туристический маршрут

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Для привлечения туристов в чувашское село из городов и соседних регионов предполагается создать Единый туристический маршрут, который охватит девять пилотных районов Чувашии: Алатырский, Батыревский, Канашский, Козловский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский и Янтиковский.

«Мы выбрали 9 пилотных районов, где идёт формирование турмаршрутов. Сейчас идёт разработка, и наша задача – сформировать целостную тропу, не просто с природными видами и знакомыми всем достопримечательностями, но и внести элементы аграрного туризма – к примеру, предложить гостям выловить и приготовить рыбу из пруда в хозяйствах или собрать ягоды и сделать из них варенье. Нужна интерактивность и динамичность», – рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Глава Чувашской республики Олег Николаев отметил, что форум «Чувашия Туристическая» пройдет в формате стратегических сессий по территориальному и отраслевому принципам. Участники форума обсудят комплекс вопросов через призму туристической привлекательности Чувашии в рамках национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

В рамках форума запланировано проведение нескольких сессий: «Чувашия – центр реабилитации»; «Многоликая Россия»; «Промышленный туризм»; «Чувашия для детей» и «Кадры для туризма»; «Большая Волга» и «Туристический потенциал городов»; «Агротуризм» – «Сельский туризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона».