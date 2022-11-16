Польша подала заявку на поставку 3 млн тонн российской нефти вопреки санкциям Фото: REUTERS

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Orlen в Польше подала заявку в "Транснефть" на поставки 3 млн тонн российского "черного золота" в год по долгосрочным контрактам через трубопроводу "Дружба" в 2023 году, вопреки санкционному режиму против России и планам отказаться от закупок. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов сказал, что "помимо имеющихся заявок потребителей, использующих маршрут транспортировки по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, Словакии и Чехии транзитом через Украину, хотел бы также отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Республику Белоруссию", - пишет газета.

Собеседник газеты отметил, что организация поставок и дет в штатном режиме, несмотря на то, что с 5 декабря 2022 года вступает в силу эмбарго, которое ввели ЕС на российскую нефть.

Напомним, несколько ранее информацию о восстановлении прокачки "черного золота" также подтвердил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. По его словам, поставки возобновились в 17:09 по Москве 16 ноября 2022 года.

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