МИД России вызвал к себе польского посла Краевского

Официальный представитель МИД Захарова подтвердила, что визит посла связан с "ракетным инцидентом" Фото: из социальной сети

Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Польский посол вызван в МИД России", - написала она. Позднее Захарова сообщила, что Краевский покинул здание российского МИД. Видео с его отъездом она опубликовала в 18:59 по Москве.

Как уточнило агентство РИА Новости у Марии Захаровой, польский представитель был вызван в связи с недавним "ракетным инцидентом".

Напомним, сегодня, 16 ноября 2022 года, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме заявил, что страна готовилась к возможности падения ракеты на ее территорию. Премьер также рассказал, что несколько недель польская сторона проводил "детальный многочасовой анализ возможных сценариев".

Польский посол вызван в МИД России.

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