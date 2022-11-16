Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4% Фото: Александр КОЦ

В России по состоянию на 14 ноября годовая инфляция замедлилась до 12,4% с 12,52% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации".

- На неделе с 8 по 14 ноября 2022 года инфляция в стране составила 0,06%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,4% год к году, - отмечается в документе.

При этом уточняется, что в РФ продолжится сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Что же касается непродовольственных товаров, то на отчетной неделе цены на них не изменились.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников. заявлял, что уровень инфляции в России по итогам 2022-го года будет ощутимо ниже, чем заложено в макропрогнозе, а спад ВВП может оказаться немного ниже прогноза. Кроме того, глава ведомства отметил, что виден значительный потенциал для наращивания товарооборота с государствами АТР.