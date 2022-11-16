Владелец "Вкусно - и точка" получит 100% активов логистического партнера McDonald’s Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматель, владелец сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" Александр Говор покупает 100% активов логистической компании Havi Россия.

- Александр Говор покупает 100% российских активов Havi Россия (ООО "Рулог"), - говорится в сообщении компании "Вкусно - и точка".

До этого компания Havi Logistics занималась перевозкой продуктов для сети McDonald's.

Напомним, летом этого года для ресторанов McDonald's в России выбрано новое название - теперь сеть называется "Вкусно - и точка".

По словам владельца сети предпринимателя Александра Говора, ему удалось сохранить всех работников – это 51 тысяч человек. Во время простоя все они получали зарплату, отметил он.

Сейчас меню привычного "Мака" стало лаконичнее. Самые топовые бургеры - "Биг Мак" и "Биг Тейсти" пропали. Все из-за авторских прав на название и рецептуры соуса "бутеров". Что касается цен, то они примерно на том же уровне, но с момента закрытия прибавили 2-3%. То есть условно стало дороже на 3-15 рублей.