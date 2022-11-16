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НовостиВ мире16 ноября 2022 17:37

Илон Маск выдвинул работникам ультимативное предложение

Миллиардер планирует сделать из Twitter продвинутый проект
Сергей ГАПЧУК
Миллиардер планирует сделать из Twitter продвинутый проект

Миллиардер планирует сделать из Twitter продвинутый проект

Фото: REUTERS

Предприниматель и миллиардер Илон Маск выдвинул своим работникам Twitter ультимативное предложение, об этом сообщили в издании The Washington Post, ссылаясь на электронное письмо Маска, направленное сотрудникам.

Как поясняет газета, в письме Маск просит сотрудников Twitter определиться: продолжат ли они работу в компании или получат трехмесячное выходное пособие.

Отмечается, что оставшиеся будут работать «долгими часами и с высокой интенсивностью».

«Только исключительная продуктивность будет проходным баллом», — заявил Маск.

В публикации говорится, что тем, кто пожелал продолжить работу, предлагалось до 17:00 по местному времени перейти по ссылке в письме и нажать «да».

Издание приводит слова Маска, что Twitter будет представлять собой продвинутый инженерный проект.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Маск выступал по видеосвязи на конференции в рамках саммита G20 и рассказал о собственном видении будущего, в котором есть подземные туннели, путешествия на ракетах и инопланетяне.