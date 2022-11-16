В Румынии жители города Медиаш на три дня останутся без газа и света Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Румынии жители города Медиаш на три дня станут участниками учений. В период с 18 по 21 ноября граждане три дня проведут без газа и электроэнергии, сообщил президент ассоциации интеллектуальной энергетики Думитру Киселицэ.

- С 18 по 21 ноября в муниципалитете Медиаш уезда Сибиу пройдут первые учения по отключению электроэнергии, после чего для населения будет выпущено руководство по выживанию. Я не думаю, что будет опасность такой ситуации этой зимой, но в то же время всегда могут быть какие-то ситуации на уровне микрорайона или села, - уточнил представитель ассоциации в эфире канала Antena 3.

Он также рассказал, что отключение электроэнергии в населенным пункте может спровоцировать даже сильный ветер, поэтому властям и местным жителям стоит быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.

А до этого сайт KP.RU писал, что в Европе уровень наполненности подземных хранилищ газом превысил отметку в 90%. Если не брать сценарий критически холодной и долгой зимы, то таких запасов может хватить как минимум до конца марта - апреля 2023, соглашается с базовым сценарием МВФ портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.