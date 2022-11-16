Владимир Путин поддержал расширение внесудебной процедуры банкротства

Президент России считает, что банки должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ поддержал расширение возможностей внесудебной процедуры банкротства, в том числе для пенсионеров и получателей льгот.

На заседании было предложено расширить и диапазон долга, максимальную планку повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную соответственно понизить с 50 тысяч до 25 тысяч рублей.

"Безусловно, нужно уделить особое внимание семьям с детьми, и предложение увеличить первую планку, понизить нижнюю, сроки сократить тоже поддерживаю полностью. Так же как и предложение ограничить предельный срок исполнительных производств до 7 лет", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что «здесь всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами, все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом».

Он отметил, что такая ситуация создает «стимул для роста серого рынка труда».

Кроме того, Владимир Путин рассчитывает, что после расширения для граждан возможностей банкротства «финансовые учреждения, банки, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию».

Также в ходе совещание, президент России обратил внимание на вопрос микрозаймов среди пенсионеров. По его словам, финансовые организации, выдающие пенсионерам небольшие суммы в кредит, превращают их в вечных должников и "пьют у них кровь до гробовой доски". Он призвал правительство обратить внимание на сферу кредитования граждан пенсионного возраста и проработать этот вопрос.