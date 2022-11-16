В Белом доме заявили, что США возложили на Россию ответственность за инцидент с ракетами в Польше Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки возлагают на Россию ответственность за инцидент с ракетами, которые упали на территорию Польши. Об этом заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее заявление распространила американская администрация.

- Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая несет ответственность за данный инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, - считает чиновница.

При этом представитель Белого дома добавила, что американские власти "полностью доверяют" проводимому Варшавой расследованию и не намерены давать оценки до момента завершения сбора всех данных о произошедшем.

Накануне сообщалось, что в Польше упали две ракеты. В результате случившегося погибли два человека. Спустя сутки, 16 ноября, CNN сообщил, что украинские военные признали, что 15 ноября они задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше.

Также ранее в Минобороны РФ опровергли сообщения о падении "российских" ракет в Польше, в ведомстве назвали это провокацией. Там заверили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской госграницы российскими средствами поражения не наносилось.