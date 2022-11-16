СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте украинского МВД.

В документе отмечается, что российскому политику инкриминируется две статьи, среди которых "ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий". По данному пункту, согласно украинским законам, предусматривается наказание в виде лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что украинская Служба безопасности объявила в розыск генерала российской армии Сергея Суровикина. Сейчас он осуществляет командование объединенной группировкой российских войск в районе проведения спецоперации. СБУ разыскивает его за якобы "посягательство на территориальную целостность Украины".

Также сайт KP.RU писал, что среди лиц, которые объявлены в розыск на Украине, фигурируют Бортникова, Матвиенко, Шойгу и еще ряд российских чиновников.