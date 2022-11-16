Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 ноября 2022 18:27

Депутаты Верховной рады приняли постановление с призывом исключить Россию из G20

Украинские депутаты большинством проголосовали за призывом об исключении
Сергей ГАПЧУК
Украинские депутаты большинством проголосовали за призывом об исключении России из G20

Украинские депутаты большинством проголосовали за призывом об исключении России из G20

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины в принятом постановлении призывает исключить Россию из «Большой двадцатки», об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Верховная рада призывает исключить Россию из G20. Сегодня было принято соответствующее постановление», - написал депутат.

Как сообщал сайт KP.RU, Россию на международном форуме стран «Большой двадцатки» представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин не принимал участие в саммите. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что обстоятельства требуют присутствия Путина в России.

По мнению аналитика, ближайшее время исключение России из G20 не произойдет несмотря на поступающие призывы.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G20 подчеркнул важность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.