Депутаты Верховной рады приняли постановление с призывом исключить Россию из G20

Украинские депутаты большинством проголосовали за призывом об исключении России из G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины в принятом постановлении призывает исключить Россию из «Большой двадцатки», об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Верховная рада призывает исключить Россию из G20. Сегодня было принято соответствующее постановление», - написал депутат.

Как сообщал сайт KP.RU, Россию на международном форуме стран «Большой двадцатки» представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин не принимал участие в саммите. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что обстоятельства требуют присутствия Путина в России.

По мнению аналитика, ближайшее время исключение России из G20 не произойдет несмотря на поступающие призывы.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G20 подчеркнул важность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.