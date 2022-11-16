СК России завел дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный Комитет России завел уголовные дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности главу Чечни Рамзана Кадырова и генерала российской армии, командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

- По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина ... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Сейчас следователи устанавливают конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, которые подлежать привлечению к уголовной ответственности.

В конце августа этого года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту уголовного преследования Рамзана Кадырова Службой безопасности Украины. В ведомстве назвали заведомо незаконными решения о заочном предъявлении обвинений главе Чеченской Республики и другим лицам.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск генерала российской армии Сергея Суровикина. Его разыскивают его за якобы "посягательство на территориальную целостность Украины".