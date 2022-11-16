Отмечающий 60-летие Корнелюк объяснил причину ухода от Аллы Пугачевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 ноября Игорь Корнелюк отмечает свой юбилей, артисту исполнилось 60 лет. Свою круглую дату он встречает в кругу друзей, родных и близких и шутит, что в детстве ему казалось, что 60 лет – жизнь кончена, а он чувствует себя на 32 года.

Уже 40 лет рядом с ним его жена Марина, они поженились, когда обоим было по 19 лет.

- Я живу 40 лет с одной и той же женщиной. И этим горжусь! Для нашей профессии это — редкость! – рассуждает Корнелюк.

Но не все было гладко, за долгий жизненный путь случались кризисы, но женщина всегда могла их преодолеть. Она находила нужные слова и могла направить мужа в нужное русло, в том числе рабочее.

Она поддержала Корнелюка, когда он решил уйти из театра Аллы Пугачевой – это было на заре карьеры артиста. Примадонна, кстати, тогда тоже с пониманием отнеслась к этому решению.

—Между нами не было никаких ссор, скандалов и проблем. Просто я посчитал, что мне будет лучше, если я попробую пуститься в свободное плавание. Но Алла Борисовна отнеслась к моему решению нормально, - рассказывает исполнитель сайту mk.ru.

В начале 90-х он пропал с экранов и многие винили в этом Пугачеву, мол ее влияние. Но Корнелюк настаивает - Примадонна никогда не мешала его карьере, просто прошел пик популярности.

—Это было время «поющих трусов»: их тогда появлялось много. За ними стояли меценаты, которые спонсировали их деньгами. С такими средствами было конкурировать тяжело и не всегда хотелось это делать, честно говоря. Я просто отходил в сторону и занимался своим делом, - сказал артист.