Экономист Смирнов спрогнозировал рост цен на нефть в 2023 году Фото: REUTERS

Доктор экономических наук, профессор, и.о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Госуниверситета управления Евгений Смирнов считает, что цены и спрос на нефть в 2023 году будут продолжать расти.

Эксперт также выразил мнение, что мировая экономика будет испытывать новые "шоки предложения". Об этом пишет Lenta.ru.

- Значительная часть инфляции ... вызвана ростом цен на сырье. Страны прекрасно понимают, что для противостояния скачку мировых цен на нефть важнейшим фактором является рост поставок и даже объявление о будущих поставках, - объяснил Смирнов.

Экономист также предположил, что рост будет незначительным, вероятнее всего, до 100 долларов за баррель.

Ранее ФАН писал, что власти Венгрии готовы получать российскую нефть по морю в случае остановки работы трубопровода "Дружба". Кроме Венгрии, закупать российское топливо таким же способом намерены Словакия и Чехия.

Тем временем, в США стратегический резерв нефти уменьшился до минимума с марта 1984 года. Теперь он опустился до отметки 392,1 миллиона баррелей, передает RT.