Рамзан Кадыров выступил с заявлением по поводу его розыска СБУ

Рамзан Кадыров высмеял решение СБУ объявить его в розыск Фото: из соцсетей

Рамзан Кадыров высмеял решение Службы безопасности Украины (СБУ) объявить его в розыск. Соответствующий комментарий появился в официальном телеграм-канале главы Чечни.

Кадыров сообщил, что ни от кого не прячется и постоянно находится в столице Чеченской республике - городе Грозном.

Он пообещал, что через некоторое время "сам придет" к разыскивающим его СБУшникам: по словам Кадырова, он и его бойцы будут "уничтожать и ловить" украинских боевиков-неонацистов.

Ранее стало известно, что данные Кадырова появились в розыскной базе, размещенной на сайте МВД Украины. Отмечается, что поводом для объявления Кадырова в розыск стала активное участие его бойцов в российской военной спецоперации на Украине. Также СБУ обнаружило в социальных сетях и публичных заявлениях чеченского лидера "антиукраинские заявления".

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело в связи с незаконным преследованием Кадырова украинскими правоохранителями.