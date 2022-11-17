Следком РФ начал расследовать очередные преступления ВСУ

В СК РФ рассказали о новых злодеяниях украинских неонацистов Фото: REUTERS

В Следственном комитете РФ заявили, что расследуют целый ряд уголовных дел о преступлениях, совершенных бойцами ВФУ (Вооруженных формирований Украины).

"В результате обстрела украинскими националистами жилых домов в Зимогорье и Сватово ЛНР погиб один человек, двое ранены. Обстрелу также подверглось село Красная Поляна в ДНР, в результате которого ранен мирный житель", - отмечают в силовом ведомстве.

Также в СК сообщают, что расследуют попытку совершения теракта в городе Мелитополь (Запорожская область РФ).

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка, уточняют в СК.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в ходе перегруппировки российских войск в Херсонской области из регионального центра были вывезены "неонацистских элементы", которые виновны и в многочисленных военных преступлениях.Таким образом, в ближайшее время может состояться масштабный судебный процесс над украинскими боевиками.

Российская военная спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля 2022 года по решению президента РФ Владимира Путина. Главная цель операции - защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских военных и боевиков-неонацистов.