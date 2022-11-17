Зеленский заявил, что оказывался от эвакуации населения для мотивации военных

Владимир Зеленский выступил с неожиданным признанием Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Об этом он публично заявил во время официального украинского телемарафона.

Несмотря на то, что Зеленскому предлагали провести «глобальную эвакуацию», он переживал, что тогда некому будет защищать мирных жителей. «Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» — передает информагентство ТАСС позицию Зеленского. При этом президент Украины искренне не считает людей «живым щитом», хотя. по сути, прикрывается своими же мирными гражданами.

Ранее Зеленский заявил, что не готов ни к каким прямым переговорам с Россией, так как единственным его требованием является скорейшее прекращение военной спецоперации РФ. Кроме того, украинский лидер полагает, что сам факт переговоров Киева с Москвой не примут боевики украинских Вооруженных сил. При этом он допускает возможность переговоров с Западом, который в свою очередь может достигнуть каких-либо договоренностей с РФ, что в итоге приведет к мирному урегулированию конфликта.