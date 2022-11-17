Военный эксперт Литовкин считает, что удары по Украине не связаны с заявлениями Зеленского на саммите G20 Фото: REUTERS

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что ракетные удары по территории Украины носят стратегическое значение.

По его мнению, так российская сторона "планомерно наносит удары", в том числе по пунктам управления противника.

Полковник в отставке объяснил, что недавние нанесенные удары никак не связаны с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 (Большой двадцатки) в Индонезии.

- Мы наносим удары, ... чтобы украинское руководство почувствовало, что было на Донбассе. Вот в чем смысл этих ударов. Мы наносили удары до заявлений Зеленского на саммите G20, и это делать после ... Я полагаю, что никакого отношения к его словам данные удары не имеют, - подытожил Литовкин в беседе с изданием РИАМО.

Как писал ОТР, 15 ноября, власти украинских городов заявили о взрывах. Позже сообщалось о повреждении около 15 энергетических объектов, а президент Украины Владимир Зеленский объявил об аварийных отключениях электроэнергии, которые произошли во многих городах и районах страны.