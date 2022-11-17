Умер сын сатирика Аркадия Инина

Константину Инину было 43 года Фото: из соцсетей

В Турции ушел из жизни 44-летний сын писателя-сатирика Аркадия Инина - Константин. Он скончался 13 ноября 2022 года, в день рождения своей матери, супруги известного российского писателя, Инны Ивановой.

Информацию о смерти мужчины уже официально подтвердил близкий друг покойного, фотограф Геннадий Авраменко. Он разместил сообщение о кончине Инина-младшего в социальных сетях.

Причиной смерти Константина Инина Авраменко называет серьезные проблемы с сердцем. "Мне сказали, что у него сердце не выдержало", - подчеркнул друг Инина-младшего. Кроме того, состояние сына Аркадия Инина усугублялось сильными переживаниями о происходящих событиях, а также его лишним весом.

Дата и место похорон сына сатирика Аркадия Инина пока не называются.

У Аркадия Инина остался еще один сын - Вадим. Сам сатирик смерть своего сына пока публично никак не прокомментировал.