Врач Мареева предупредила о вреде сна с тугим хвостом для волос Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, трихолог бренда Likato Professional Анастасия Мареева напомнила о последствиях сна с собранными в хвост или пучок волосами.

По словам эксперта, прежде всего, стоит понимать, что натяжение волос в прикорневой зоне в течение продолжительного времени приводит к головной боли и проблемам с волосяным покровом. Об этом пишет Газета.Ru.

- Нередко такое явление ошибочно принимают за АГА - облысением из-за мужских гормонов ... Однако на самом деле причина может быть именно в прическе, - объяснила доктор.

Эксперт также объяснила, что облысение у человека может наступить из-за натяжения или давления называется тракционной алопецией. Чаще всего облысение затрагивает лобно-височные зоны, но может наблюдаться и на затылке.

Ранее "Известия" писали, что врач Екатерина Пащенко рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. Специалист объяснила, что во время сушки феном потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток.

Также RT сообщал, что пересадка волос не является методом решения проблемы их выпадения. Как пояснила дерматовенеролог Юлия Соколова, пересадка волос - это способ доведения уже определённого результата консервативного лечения до "перфекта".