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НовостиОбщество16 ноября 2022 22:05

Врачи дают неутешительные прогнозы Запашному после нападения на него тигра

Предполагается, что полученные от хищника травмы оказались намного серьезнее
София ГОНЧАРОВА
Врачи дают неутешительные прогнозы Запашному после нападения на него тигра

Врачи дают неутешительные прогнозы Запашному после нападения на него тигра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дрессировщик Эдгард Запашный пострадал во время проведения репетиции с молодым тигром. Полученные от хищника травмы, предположительно, оказались намного серьезнее, чем накануне пытался убедить встревоженных поклонников сам артист.

как сообщает "Пятый канал", Запашный все же получил сильные увечья: глубокий -до кости - порез когтем на лице, при котором был задет еще и нос. И хотя дрессировщик делает перевязки в отделении хирургии одной из столичных больниц, врачи дают неутешительные прогнозы.

Все дело в том, что сейчас у медиков встает вопрос - отпускать артиста домой или лучше госпитализировать. Наибольшие опасения связаны с тем, что раны Запашного могут загноиться и тогда ситуация рискует усугубиться.

Однако накануне дрессировщик рассказывал Life.ru, почему напал тигр. По словам артиста, всё произошло во время финального трюка, где молодой хищник должен был работать в паре со взрослым сородичем. В какой то момент артист отвлекся, а животное махнуло лапой по лицу артиста.

Ту же версию дрессировщик, пострадавший от лап подопечного тигра, рассказывал и телеканалу "360". Укротитель, объяснял, что раны он получил из-за собственной невнимательности.