Врачи дают неутешительные прогнозы Запашному после нападения на него тигра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дрессировщик Эдгард Запашный пострадал во время проведения репетиции с молодым тигром. Полученные от хищника травмы, предположительно, оказались намного серьезнее, чем накануне пытался убедить встревоженных поклонников сам артист.
как сообщает "Пятый канал", Запашный все же получил сильные увечья: глубокий -до кости - порез когтем на лице, при котором был задет еще и нос. И хотя дрессировщик делает перевязки в отделении хирургии одной из столичных больниц, врачи дают неутешительные прогнозы.
Все дело в том, что сейчас у медиков встает вопрос - отпускать артиста домой или лучше госпитализировать. Наибольшие опасения связаны с тем, что раны Запашного могут загноиться и тогда ситуация рискует усугубиться.
Однако накануне дрессировщик рассказывал Life.ru, почему напал тигр. По словам артиста, всё произошло во время финального трюка, где молодой хищник должен был работать в паре со взрослым сородичем. В какой то момент артист отвлекся, а животное махнуло лапой по лицу артиста.
Ту же версию дрессировщик, пострадавший от лап подопечного тигра, рассказывал и телеканалу "360". Укротитель, объяснял, что раны он получил из-за собственной невнимательности.