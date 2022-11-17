Врачи дают неутешительные прогнозы Запашному после нападения на него тигра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дрессировщик Эдгард Запашный пострадал во время проведения репетиции с молодым тигром. Полученные от хищника травмы, предположительно, оказались намного серьезнее, чем накануне пытался убедить встревоженных поклонников сам артист.

как сообщает "Пятый канал", Запашный все же получил сильные увечья: глубокий -до кости - порез когтем на лице, при котором был задет еще и нос. И хотя дрессировщик делает перевязки в отделении хирургии одной из столичных больниц, врачи дают неутешительные прогнозы.

Все дело в том, что сейчас у медиков встает вопрос - отпускать артиста домой или лучше госпитализировать. Наибольшие опасения связаны с тем, что раны Запашного могут загноиться и тогда ситуация рискует усугубиться.

Однако накануне дрессировщик рассказывал Life.ru, почему напал тигр. По словам артиста, всё произошло во время финального трюка, где молодой хищник должен был работать в паре со взрослым сородичем. В какой то момент артист отвлекся, а животное махнуло лапой по лицу артиста.

Ту же версию дрессировщик, пострадавший от лап подопечного тигра, рассказывал и телеканалу "360". Укротитель, объяснял, что раны он получил из-за собственной невнимательности.