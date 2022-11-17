В России стартовали продажи нового кроссовера Acura MDX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России один из официальных дилерских центров Honda объявил о старте продажи кроссовера Acura MDX четвертого поколения.

Как сообщает Газета.Ru, соответствующие предложение от лица автосалона опубликовано в классифайде по продаже автомобилей, а также содержится на сайте компании. Кроссовер MDX считается флагманской моделью бренда Acura, который принадлежит концерну Honda.

В объявлении отмечается, что приобрести автомобиль 2022 года выпуска в максимальной комплектации можно за 9 миллионов рублей. Даная модель авто имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 290 л.с., а также машина оснащена автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Как писали "Известия", впервые компания Honda объявляла начать официальную продажу автомобилей Acura в России в 2008 году. Однако кроссовер Acura MDX очень популярен у состоятельных граждан и все чаще встречается на дорогах крупных городов.

К слову, ранее Life.ru сообщал, что 2018 году Acura представила кроссовер MDX нового поколения. В салоне обновлённой модели появились спортивные сиденья и видоизменённая приборная панель. Большая часть изменений пришлась на дизайн кузова.