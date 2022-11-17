Губернатор Богомаз заявил о подрыве двух человек на мине в Брянской области

Информации о состоянии пострадавших пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека пострадали при подрыве на мине легкого автомобиля в Брянской области. Информацию об этом, изначально появившуюся в социальных сетях, публично подтвердил брянский губернатор Александр Богомаз.

"В окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения", - отметил руководитель региона в своем телеграм-канале.

По словам Александра Богомаза, обоих пострадавших в результате данного инцидента в экстренном порядке госпитализировали, их отвезли в ближайшую местную районную больницу. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники оперативных службу Брянской области.

Подробных данных о состоянии пострадавших в настоящее время пока еще нет. Обстоятельства произошедшего в настоящее время активно выясняют брянские правоохранители.