Ортопед Дунаев предупредил женщин в постменопаузе о рисках развития остеопороза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Лев Дунаев рассказал о рисках развития остеопороза и методах профилактики данного заболевания.

По словам специалиста, чаще всего это заболевание появляется у пожилых людей, однако крайне важно следить за здоровьем и в молодом возрасте. Из-за современного образа жизни риск развития патологии у молодых людей с каждым годом возрастает. Об этом сообщает Газета.Ru.

- При остеопорозе уменьшается плотность костей, нарушается их структура, в результате чего растет риск получить травму при небольших физических нагрузках. У людей, страдающих остеопорозом, переломы случаются из-за падения с высоты собственного роста, - объяснил доктор.

Дунаев добавил, что такое заболевание чаще встречается у женщин в постменопаузе. Все дело в том, что в этот период в организме происходят гормональные сдвиги, которые ухудшают состояния костей. Мужчины старшего возраста хоть и меньше, но тоже подвержены этой патологии. Кроме того, остеопороз можно назвать и наследственным заболеванием.

Врач напомнил гражданам, что для здоровья костей необходим кальций. Больше всего он содержится в молочных продуктах, а также минерал есть в рыбе, орехах, шпинате и брокколи.

Ранее RT писал, что доктор медицинских наук профессор Светлана Каневская предупредила, что с возрастом из организма начинает вымываться кальций. Из-за этого кости становятся хрупкими и ломкими, а также повышается риск развития остеопороза.

Ранее "Пятый канал" сообщал о пользе чеснока. Оказалось, что он чеснок увеличивает эстроген женского полового гормона. Эстроген нужен для костей, поскольку он помогает стимулировать выработку костных клеток. Следовательно, употребление большего количества чеснока может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита.