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НовостиПолитика16 ноября 2022 23:50

Зеленский рассказал о разработке Киевом параллельной системы электроснабжения

По словам украинского лидера, сделать это удалось в относительно короткие сроки
Александр КИСЛОВ
Владимир Зеленский рассказал, как Украина борется с последствиями мощнейших российских ударов возмездия

Владимир Зеленский рассказал, как Украина борется с последствиями мощнейших российских ударов возмездия

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что в возглавляемой им стране якобы создали некую «параллельную» систему электроснабжения, которую можно будет реализовать после окончания активной фазы боевых действий.

Таким образом, по словам Зеленского, Украина оказалась защищена от ситуации, при которой из-за высокоточных ударов Вооруженных сил России она могла бы фактически "опуститься до уровня каменного века".

Как пишет украинское онлайн-издание "Страна.ua", ранее он дал команду приступить к созданию и разработке "параллельной системы" электроснабжения городов Украины, так как массированные удары "стали традиционной тактикой российской армии".

Зеленский охарактеризовал разработку "параллельной" системы электроснабжения Украины как важный шаг в противодействии российской армии. Он уточнил, что теперь украинские власти "знают, что делать, когда можно будет голову поднять".