Вооруженные силы Украины хотят разбомбить больницу с пациентами и персоналом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики Вооруженных сил Украины и одиозных неонацистских формирований намерены обстрелять больницу в населённом пункте Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы потом обвинить в этом Россию. Соответствующую информацию распространили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населённом пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящемся под контролем ВСУ", — отмечается в официальном сообщении ведомства. Известна, что данная провокация может быть осуществления уже в ближайшее время.

Ранее Россия оповестила все мировое сообщество о том, что украинские власти готовятся осуществить масштабную кровавую провокацию с использованием "грязной бомбы", которая, по данным осведомленных источников, уже разрабатывается на ряде украинских предприятий.

В итоге, по данным источников российских государственных информагентств, огласка и привлечение к этой истории мировых лидеров и руководителей министерств обороны крупнейших государств планеты (которым лично звонил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу) помогло не допустить осуществления циничных планов Киева - проект с "грязной бомбой" был экстренно свернут.