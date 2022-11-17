Япония нарастила поставки техники в РФ, несмотря на санкции

Япония начала активно торговать с РФ, несмотря на наложенные на Москву санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония по итогам октября 2022 года неожиданно существенно увеличила экспорт в РФ по некоторым направлениям, в том числе, по медицинским изделиям, комплектующим для компьютеров, легковым автомобилям и двигателям. Информация об этом содержится в данных Министерства финансов Японии.

В частности, согласно данной информации, совокупный объем поставок в РФ медицинских изделий вырос на 804%, а комплектующих для компьютеров - на 340%, при этом поставки в Россию самих компьютеров сократились на 72,9%.

Кроме того, экспорт в РФ из Японии легковых авто вырос почти на 21%, а автомобильных двигателей - почти на 18%.

Японские власти сразу же после начала российской военной спецоперации на Украине отрыто раскритиковали позицию РФ и начали вводить против страны различные жесткие экономические и персональные санкции. В частности, Токио запретил экспортировать в Россию большое число японской техники, а также любых товаров, "способствующих укреплению и развитию промышленной инфраструктуры РФ".

Последние по времени экономические санкции Япония ввела в отношении России в сентябре нынешнего года. В ответ на "бесцеремонную политику санкционного давления" Москва наотрез отказалась проводить с японскими властями какие-либо официальные публичные переговоры и консультации по поводу заключения мирного договора между двумя государствами.