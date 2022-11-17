Рогов сообщил, что ВСУ пытаются спровоцировать массовый голод в Запорожской области РФ

Владимир Рогов сделал крайне важное заявление о текущей ситуации в Запорожской области РФ Фото: из соцсетей

Вооруженные силы Украины наносят целенаправленные удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области на протяжении пяти месяцев, пытаясь вызвать голод в регионе и вынудить население переехать. С соответствующим официальным публичным заявлением выступил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

"Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания. Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории. Это чистый геноцид", - цитирует высокопоставленного запорожского чиновника информагентство ТАСС.

Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации 30 сентября текущего года после того, как президент страны Владимир Путин подписал соответствующее соглашение. Позднее данный документ был одобрен Госдумой РФ и Советом Федерации.

А до этого - с 23 по 27 сентября 2022 года - на контролируемой российской армией территории Запорожской области был проведен всенародный референдум о вхождении региона в состав России. В итоге подавляющее большинство местных жителей поддержало решение о присоединении к РФ. Подобные референдумы в те же сроки также проходили в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках - эти территории в итоге также стали частью Российской Федерации.