Немецкие СМИ вынудили главу Минобороны ФРГ прокомментировать фото своего сына в самолете бундесвера

Министр обороны Германии была вынуждена реагировать на резонансное и весьма скандальное фото собственного отпрыска Фото: REUTERS

Представители немецкой прессы через суд вынудили министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт прокомментировать фотографию, на которой ее сын Александр позирует в вертолете бундесвера. Информацию об этом распространил популярный немецкий таблоид Bild.

Согласно данным издания, в течение шести месяцев Ламбрехт отказывалась отвечать на вопрос, кто является автором данного снимка. В материале Bild отмечается, что скандальный кадр был сделан во время служебной командировки министра обороны, а затем опубликован в аккаунте ее сына в одной из популярных соцсетей.

Из-за отказа Ламбрехт комментировать скандальный снимок одного из немецких изданий обратилось в суд, который официально обязал главу Минобороны ФРГ предоставить журналистам интересующий их комментарий. В итоге Ламбрехт рассказала, что резонансное фото было сделано ей самой перед тем, как чиновница вместе с сыном отправилась на самолете бундесвера на пасхальные каникулы.

Ранее многочисленные немецкие интернет-пользователи в социальных сетях не оценили жизнерадостную фотографию двух министров федерального правительства ФРГ (в скандале засветились министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и ее коллега, министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль) с киевским мэром Виталием Кличко.

Немцы тогда открыто назвали визит местных чиновников в украинскую столицу поездкой "для галочки", который свидетельствует о том, что в реальности никто из представителей властей ФРГ Украину и ее высшее военно-политическое руководство на самом деле совсем не уважает.