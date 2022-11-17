КНДР запустила ракету в направлении Японского моря

В КНДР считают, что имеют полное право решать, когда и куда им запускать те или иные ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Информацию об этом распространили южнокорейские военные (в частности, об инциденте доложил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи).

Запуск данной ракеты был осуществлен военными КНДР буквально через несколько часов после того, как Пхеньян публично пригрозил нанести «более жестокий» военный ответ США, которые в последнее время активно продолжают наращивать собственное присутствие в регионе.

Ранее власти США публично призвали Северную Корею отказаться от ракетных пусков и испытаний, так как подобные действия ставят под угрозу стабильность и безопасность как в азиатском регионе, так и во всем мире в целом.

Однако в КНДР прислушиваться к подобные заявлениям наотрез отказываются, называя из вмешательством в дела суверенного государства и отмечая, что они имеют полное право самостоятельно решать, когда и куда им запускать свои ракеты.