Что произошло в ночь на 17 ноября

Владимир Зеленский сделал важное заявление о переговорах с РФ Фото: REUTERS

КНДР запустила ракету в направлении Японского моря. Северная Корея продолжает регулярно осуществлять ракетные пуски и испытания, что вызывает недовольство южнокорейских, японских и американских властей.

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Джо Байден поздравил Республиканскую партию США с победой на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам голосования республиканцы обошли демократов и получили большинство в Палате представителей.

Американский миллиардер Илон Маск готовится покинуть должность генерального директора компании Tesla. Информацию об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Член Совета Федерации Андрей Кутепов публично призвал российские власти заблокировать и конфисковать активы бизнесменов, покинувших РФ после начала СВО. По мнению политика, это будет вполне логичной и адекватной мерой.

Умер сын известного российского писателя-сатирика Аркадия Инина. Константин Инин скончался в возрасте 44 лет.