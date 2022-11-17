Шерпа РФ Лукаш: декларация саммита G20 показывает, что голос G7 уже не доминирует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шерпа Российской федерации Светлана Лукаш по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали заявила, что голос «Большой семерки» (G7) уже не доминирует, что может продемонстрировать заключительная декларация.

Дипломат указала на то, что определенное лицемерие западных стран присутствует, однако «Большая двадцатка» смогла сбалансировать повестку в интересах развивающихся экономик.

«Декларация этого года отличается тем, что голос "семерки" уже не доминирует. Удалось вместе с коллегами по БРИКС и другими дружественными странами, которые не присоединились к западным санкциям, выровнять баланс по всем темам», - заявил шерпа РФ.

Лукаш заявила, что баланс сил меняется, но постепенно. По ее словам, данный процесс мог бы иди быстрее, однако само движение уже является хорошим знаком.

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) закончили свой саммит на Бали в минувшую среду, 16 ноября, подведя итоги в совместном заявлении.