Отказ отдать стиральную машину украинцам привел к скандалу в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский историк Анджей Компа, который ранее хвалил поляков за щедрость по отношению к украинским беженцам, раскритиковал жителя города Лодзь за отказ бесплатно отдать стиральную машинку украинцам.

Как передает газета The New York Times, на сайте, где ненужные вещи отдают бесплатно, появилось объявление, что поляк отдаст стиральную машинку даром любому желающему, «если он не украинец».

Компа возмутился «откровенной дискриминацией», задав вопрос в комментариях, чем данная ситуация отличается от вывески в общественном транспорте «места только для белых», после чего завязалась дискуссия, в которой часть согласилась с оратором, а другие спросили, почему тот сам решил не купить стиральную машинку и не отдать ее украинцам, а также почему беженцы получают более, чем коренное население.

Позже объявление, а также комментарии удалили. Мэр Лодзь Анна Здановская заявила, что украинских беженцев в городе можно увидеть повсюду. По ее словам, нет никаких признаков видимой дискриминации или негативных реакций, а виновниками скандала со стиральной машиной можно назвать людей, которые ищут неприятности.