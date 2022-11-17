Посол России заявил, что Китай последователен в неприятии западных санкций Фото: REUTERS

Посол России в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Китай показывает неприятие нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли западные санкций, которые приводят к дестабилизации мирового рынка, особенно в сфере энергетики.

«Здесь мы с китайскими друзьями, что называется, на одной волне», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что Пекин демонстрирует свою последовательность «в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка».

Кроме того, Моргулов заявил, что стремление группы недружественных стран заключается во введение ценового потолка на российские энергоресурсы, что, по его словам не является темой повестки дня Москвы и Пекина.

«Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным - Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители», - добавил он.