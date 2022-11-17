Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 ноября 2022 5:53

Посол России заявил, что Китай последователен в неприятии западных санкций

Посол России Моргулов заявил, что Китай выступает против санкций из-за дестабилизации мирового рынка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол России заявил, что Китай последователен в неприятии западных санкций

Посол России заявил, что Китай последователен в неприятии западных санкций

Фото: REUTERS

Посол России в Пекине Игорь Моргулов заявил, что Китай показывает неприятие нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли западные санкций, которые приводят к дестабилизации мирового рынка, особенно в сфере энергетики.

«Здесь мы с китайскими друзьями, что называется, на одной волне», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что Пекин демонстрирует свою последовательность «в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка».

Кроме того, Моргулов заявил, что стремление группы недружественных стран заключается во введение ценового потолка на российские энергоресурсы, что, по его словам не является темой повестки дня Москвы и Пекина.

«Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным - Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители», - добавил он.