Суд отказал в выселении сквоттеров из дома основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме

Аркадий Воложа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Нидерландов отказался выселить сквоттеров из дома основателя и бывшего генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа в Амстердаме.

Как передает газета NL Times, суд не нашел достаточных оснований, а также легитимных причин для того, чтобы вынести решение о том, что здание должно оставаться вакантным. Подобной причиной мог бы стать ремонт, который увеличит стоимость недвижимости, чем нарушит режим антироссийских санкционных ограничений, введенных ранее в отношении предпринимателя.

Юрист предпринимателя настаивал, что дом является частным владением, поэтому не предназначен для аренды, но суд счел неубедительным данный аргумент.

Сквоттеры заняли данный дом 31 октября 2022 года, когда вывесили на здании ряд плакатов, среди которых плакат с надписью «Против войны и капитализма».

Воложа включили в «черный список» Европейского союза 3 июня 2022 года, указав на то, что бизнесмен представляет важный для России сектор экономики.