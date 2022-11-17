МИД России призвал как можно быстрее договориться о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС Фото: REUTERS

Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нужно как можно быстрее, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее», – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам замглавы МИД России, руководство секретариата МАГАТЭ также ведет переговоры по этому вопросу и с властями Украины. Как отметил Вершинин, рассматривается несколько параметров формирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС, а ее создание преследует цель предотвращения угроз, создаваемых постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашения об установлении зоны безопасности вокруг ЗАЭС достигнуть так и не удалось из-за отсутствия какой-либо коммуникации и диалога между Россией и Украиной.