Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины Фото: REUTERS

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает пресс-служба администрации города.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!» – говорится в Telegram-канале администрации.

Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифрового развития Украины, воздушная тревога звучит в Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят украинские спецслужбы.