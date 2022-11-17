В Европе предрекли эпидемию рака из-за последствий коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из онкологической комиссии The Lancet предрекли эпидемию рака в Европе в ближайшие десять лет, если не будут приняты соответствующие меры. Об этом заявил в отчете, опубликованном в журнале The Lancet Oncology.

Для подобных заключений комиссия проанализировала данные о воздействии пандемии коронавируса по всей Европе. Эксперты отметили, что в первый год пандемии врачи регистрировали на 1,5 млн меньше пациентов с раком, при этом каждый второй онкологический больной не получал своевременную операцию или химиотерапию, а также было пропущено 100 млн скрининговых тестов на онкологическое заболевание, а до миллиона европейских граждан могут иметь невыявленный рак.

Проведенный анализ указал на то, что исследования рака в Европе в 2010 - 2019 годах получили общий объем инвестиций примерно 20-22 млрд евро без учета частного сектора. Минимальная эквивалентная цифра для США за тот же период составила 80,5 млрд долларов (около 76 млрд евро). Европейская комиссия призвала к удвоению бюджета на исследования рака.